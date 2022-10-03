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34 минуты назад

Опубликованы договоры о принятии новых территорий в состав России

Алиса Селезнёва

Подписанные 30 сентября договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России были опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Опубликованы договоры о принятии новых территорий в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение. Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

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В статье первой опубликованных сегодня четырех договоров отмечается, что регионы считаются принятыми в состав Российской Федерации со дня подписания документов.

При этом пределы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами их территорий «на день образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе РФ нового субъекта». Об этом говорится в статье 4 договоров.

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Также отмечается, что со дня принятия в состав России и образования нового субъекта и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период по интеграции этих территорий «в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы» страны.

Накануне стало известно, что четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России внесены президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

«До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований», - пояснил председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ожидается, что законопроекты будет рассмотрены на заседании 3 октября.

Политика,Павел Крашенинников,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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