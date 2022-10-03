Клишас: украинский язык на Запорожье не будет иметь статус государственного

Никто не будет запрещать украинский язык в Запорожской области, но и статуса официального у него не будет. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас .

Так он отреагировал на заявление председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, который сообщил, что власти принятой в состав РФ Запорожской области не собираются запрещать использование украинского языка в регионе и он может остаться в статусе официального, как в Крыму.