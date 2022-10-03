В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

В Совфеде заявили, что украинский язык на Запорожье не будет иметь статус государственного

ТАСС

Никто не будет запрещать украинский язык в Запорожской области, но и статуса официального у него не будет. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас: украинский язык на Запорожье не будет иметь статус государственного
Фото: риа новостириа новости

Так он отреагировал на заявление председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, который сообщил, что власти принятой в состав РФ Запорожской области не собираются запрещать использование украинского языка в регионе и он может остаться в статусе официального, как в Крыму.

"Представитель местной администрации скоро разберется, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Политика,Владимир Рогов,Андрей Клишас,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители