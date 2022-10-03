Посла России вызвали в МИД Польши

МИД Польши 3 октября вызвал российского посла Сергея Андреева из-за присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает TVN24.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что отношения с Россией «сегодня в основном заморожены».
«Нет никаких дипломатических контактов, кроме встреч, на которые я или министр вызываем посла Андреева, и сегодня такая встреча состоится», - отметил он.
На вопрос, услышит ли посол на сегодняшней встрече, что он персона нон грата, Пшидач ответил: «Сегодня я этого не скажу».
Он подчеркнул, что на встрече с российским послом не только выразит протест, но и представит польскую позицию по вопросу референдумов, «которая направлена на непризнание такого типа решений».
«Более того, это не только о Польше. Мы договорились с нашими коллегами на европейском уровне, что мы все, более или менее одновременно, в один и тот же день представим эту позицию послам России», - заключил Пшидач.
23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России.