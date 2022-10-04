В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
26 минут назад

Захарова назвала грубейшим нарушением правил дипломатии действия Польши к послу РФ

ТАССиещё 5

Наглая провокация Варшавы в отношении посла России в Польше Сергея Андреева является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарову возмутило предложение Польши послу РФ
Фото: ТАССТАСС

Дипломат напомнила, что 3 октября посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел, где высокопоставленный представитель МИД Польши "совершил вопиющую провокацию, предложив руководителю российской дипломатической миссии в обмен на некую "поддержку" властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом". В ответ Андреев предложил польскому дипломату "не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине".

"Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", - указала Захарова.

Западные контрагенты в последнее время начали активнее прилагать усилия, надеясь переманить на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод", отметила дипломат.

"Хотели бы также отметить, что это не единичный случай такого рода. Констатируем, что в последнее время западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде переманить на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод". Призываем наших бывших партнеров не питать иллюзий - все подобные выходки и авантюры обречены на провал", - говорится в комментарии.

Политика,Сергей Андреев,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители