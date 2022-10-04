Захарову возмутило предложение Польши послу РФ

Наглая провокация Варшавы в отношении посла России в Польше Сергея Андреева является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат напомнила, что 3 октября посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел, где высокопоставленный представитель МИД Польши "совершил вопиющую провокацию, предложив руководителю российской дипломатической миссии в обмен на некую "поддержку" властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом". В ответ Андреев предложил польскому дипломату "не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине".
"Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", - указала Захарова.
Западные контрагенты в последнее время начали активнее прилагать усилия, надеясь переманить на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод", отметила дипломат.
"Хотели бы также отметить, что это не единичный случай такого рода. Констатируем, что в последнее время западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде переманить на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод". Призываем наших бывших партнеров не питать иллюзий - все подобные выходки и авантюры обречены на провал", - говорится в комментарии.