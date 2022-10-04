Захарову возмутило предложение Польши послу РФ

"Хотели бы также отметить, что это не единичный случай такого рода. Констатируем, что в последнее время западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде переманить на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод". Призываем наших бывших партнеров не питать иллюзий - все подобные выходки и авантюры обречены на провал", - говорится в комментарии.