Захарова: Блинкен открыто рассказал о мотивах США и НАТО уничтожения «Северных потоков»

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30 сентября в Вашингтоне прошла пресс-конференция с участием Блинкена.

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Как отметила Захарова, Блинкен заявил, что «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» в момент утечек не качали газ в Европу. Также он сказал, что Россия «использует энергию в качестве оружия».

«Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до неё СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», - написала Захарова.

Также Блинкен подчеркнул, что США «значительно увеличили свое производство, а также сделали доступным для Европы сжиженный природный газ. По мнению Захаровой, это и есть мотив Вашингтона для атаки на российские газопроводы.

«Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе», - заявил он.

Глава Госдепа назвал случившееся «потрясающей возможностью раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии и таким образом лишить Владимира Путина использования энергии как средства продвижения своих имперских замыслов».

«Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы…» - заключил Блинкен.

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день (по данным Svenska Dagbladet, утечек было четыре). В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.