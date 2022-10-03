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52 минуты назад

В Якутию вернулось около 300 мобилизованных граждан

ТАССиещё 2

Около 300 жителей Якутии, призванных в ходе частичной мобилизации по ошибке, вернулось в республику. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

300 ошибочно мобилизованных вернули домой в регионе РФ
Фото: ТАССТАСС

"Возвращено около 300 ошибочно мобилизованных, все они находятся в республике", - сообщил Бугаев.

По его словам, в координационный центр Общественной палаты Якутии поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации. За три последних дня за психологической помощью в психологическую службу центра поступили 63 обращения. "По каждому обращению ведется персональная работа", - подчеркнул Бугаев.

"В военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медицинский осмотр призванных по частичной мобилизации. Также продолжает работу штаб помощи мобилизованным. Значительное количество спальников и дополнительной экипировки направлено в Хабаровский и Приморский края", - сообщил председатель Общественной палаты Якутии.

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники ИТ-компаний, операторов связи и СМИ. Как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55.

Политика,Армия,Украина,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,Общественная палата России,
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