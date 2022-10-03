Захарова: Блинкен открыто рассказал о мотивах США и НАТО уничтожения «Северных потоков»

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил о мотивах США и НАТО для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В своём Telegram она напомнила несколько цитат из выступления Блинкена, когда он отметил, что «Северный поток — 2» так и не был введён в эксплуатацию, а «Северный поток — 1» остановили на несколько недель из-за того, что «Россия использует энергию в качестве оружия».

Комментируя высказывания главы американской дипломатии, Захарова заявила, что Москва никогда не использовала энергию как оружие.

«Россия, а до неё СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», — написала Захарова.

В качестве мотива для уничтожения газопровода дипломат процитировала слова Блинкена о том, что США нарастили своё собственное производство и теперь выступают главным поставщиком СПГ в Европу, помогая тем самым «компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии России против Украины».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».