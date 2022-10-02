Глава Евросовета пообещал усиление санкций против России

Евросоюз продолжит усиливать ограничительные меры в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита 6-7 октября в Праге.