Глава Евросовета пообещал усиление санкций против России

Евросоюз продолжит усиливать ограничительные меры в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита 6-7 октября в Праге.
"Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он.
По словам Мишеля, лидеры ЕС на саммите в Праге обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.
"На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - написал он.
Главы государств также обсудят, как защитить критически важную инфраструктуру сообщества после диверсии на "Северных потоках".