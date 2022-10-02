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41 минуту назад

Глава Евросовета заявил, что ЕС продолжит усиливать санкции против России

ТАСС

Евросоюз продолжит усиливать ограничительные меры в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита 6-7 октября в Праге.

Глава Евросовета пообещал усиление санкций против России
Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLETEPA-EFE/OLIVIER HOSLET

"Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он.

По словам Мишеля, лидеры ЕС на саммите в Праге обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.

"На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - написал он.

ЕС после восьмого пакета санкций может сразу объявить о девятом

Главы государств также обсудят, как защитить критически важную инфраструктуру сообщества после диверсии на "Северных потоках".

Политика,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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