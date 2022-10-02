ЕС после восьмого пакета санкций может сразу объявить о девятом

Евросоюз (ЕС) после утверждения нового, восьмого пакета антироссийских санкций может сразу же объявить о девятом из-за вхождения новых территорий в состав Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

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Как рассказал собеседник агентства, в ЕС уже обсуждается девятый пакет санкций против России.

Он отметил, что проведенные референдумы о вхождении в состав РФ новых регионов ускорили эти переговоры.

«Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете», — сказал источник.

Собеседник агентства также подтвердил достижение первоначальной договоренности в Евросоюзе.