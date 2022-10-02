Озвучен статус Херсонской и Запорожской областей после вхождения в состав России

«Таким образом, рассматриваемый Договор (о вхождении новых территорий в состав России — прим. "Ленты.ру") в части предусмотренных в нем порядка вступления его в силу и порядка его применения не может считаться нарушающим Конституцию Российской Федерации, в том числе с точки зрения установленного ею разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную», — говорится в документе.