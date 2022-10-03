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52 минуты назад

Матвиенко: включение в состав РФ четырех новых субъектов должно быть учтено в бюджете

ТАССиещё 3

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в федеральном бюджете должно быть учтено включение в состав РФ четырех новых регионов - Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом она сказала в понедельник на парламентских слушаниях проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Матвиенко: включение в состав РФ новых субъектов должно учитываться бюджете
Фото: риа новостириа новости

"Бюджет должен безусловно гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми. При этом нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей - граждан России, имеющих полное право на все социальные льготы и выплаты", - сказа

"Конечно, на сто процентов должны быть обеспечены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей", - добавила она.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.

Политика,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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