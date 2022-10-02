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33 минуты назад

Путин назначил Лаврова на новую должность

Илья Родин

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин назначил Лаврова на новую должность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что дипломаты назначены представителями при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопросов о ратификации договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов.

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Напомним, что документы о принятии в состав Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

На церемонии присутствовали высшие должностные лица России, высокопоставленные военные, представители республик, военные корреспонденты.

Политика,Евгений Иванов,Сергей Лавров,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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