Путин назначил Лаврова на новую должность

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что дипломаты назначены представителями при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопросов о ратификации договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов.

Напомним, что документы о принятии в состав Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.