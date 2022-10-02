Конституционный суд одобрил расширение границ России

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Соответствующие постановления опубликованы на сайте суда.
«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», - сказано в постановлении, касающемся принятия ДНР в состав РФ
Аналогичные постановления вынесены в отношении договора с ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил запросы о проверке конституционности договоров о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Данные документы также рассмотрят Госдума и Совет Федерации.