Конституционный суд одобрил расширение границ России

«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», - сказано в постановлении, касающемся принятия ДНР в состав РФ