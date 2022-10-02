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39 минут назад

Милонов: В Госдуме подготовят проект о лишении отсрочки депутатов для участия в СВО

Вечерняя Москваиещё 4

В Госдуме подготовят законопроект, лишающий права на отсрочку от частичной мобилизации депутатов, желающих участвовать в спецоперации на Украине. Об этом заявил депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

В Госдуме подготовят проект о лишении отсрочки депутатов для участия в СВО
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

По его словам, действующее законодательство запрещает мобилизовать членов ГД и Совфеда, а также включает в себя санкции за пропуски заседаний.

Милонов отметил, что уже обсудил возможность внесения поправок, дающих право на самомобилизацию депутатов, с секретарем президиума генсовета «ЕР» Андреем Турчаком. Он в свою очередь дал задание проработать ситуацию.

— Все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться, — заявил депутат.

Милонов заключил, что желание мобилизоваться, помимо его самого, провялили другие депутаты от «ЕР». Все члены нижней палаты делают это добровольно и деньги за участие в спецоперации получать не будут, передает РИА Новости.

До этого правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Политика,Виталий Милонов,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,Правительство РФ,
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