В Госдуме подготовят проект о лишении отсрочки депутатов для участия в СВО

В Госдуме подготовят законопроект, лишающий права на отсрочку от частичной мобилизации депутатов, желающих участвовать в спецоперации на Украине. Об этом заявил депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

По его словам, действующее законодательство запрещает мобилизовать членов ГД и Совфеда, а также включает в себя санкции за пропуски заседаний.

Милонов отметил, что уже обсудил возможность внесения поправок, дающих право на самомобилизацию депутатов, с секретарем президиума генсовета «ЕР» Андреем Турчаком. Он в свою очередь дал задание проработать ситуацию.

— Все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться, — заявил депутат.

Милонов заключил, что желание мобилизоваться, помимо его самого, провялили другие депутаты от «ЕР». Все члены нижней палаты делают это добровольно и деньги за участие в спецоперации получать не будут, передает РИА Новости.