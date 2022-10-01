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20 минут назад

Кабмин утвердил новые правила аккредитации IT-компаний

Вечерняя Москва

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 октября.

Кабмин утвердил новые правила аккредитации IT-компаний
Фото: вечерняя Москвавечерняя Москва

Согласно новым требованиям, выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30 процентов от общих доходов компании.

При этом работникам положена заработная плата не ниже средней по стране или субъекту регистрации, отмечается на портале.

29 сентября Минцифры призвало руководства IT-компаний обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80 процентов заработной платы.

До этого сообщалось, что форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на «Госуслугах». Уточняется, что для подачи заявления на отсрочку необходимо сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора.

После этого нужно открыть сервис на сайте «Госуслуги» и проверить данные, которые автоматически подгрузятся из личного кабинета.

Политика,Наука и техника,Правительство РФ,
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