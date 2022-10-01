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27 минут назад

Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации, привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. С таким обвинением глава российского региона выступил в Telegram.

Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной Краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР). Генерал не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы.

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Кадыров, которого командиры спецназа «Ахмата» предупреждали об опасности в Красном Лимане, передал информацию в Генштаб. Однако, по словам главы Чечни, начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил его, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».

Помимо этого, Кадыров утверждает, что Лапин «отсиживается в Луганске».

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — заключает глава Чечни, называя Лапина бездарем и утверждая, что «армейский непотизм не доведет до хорошего».

1 октября из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Отвод войск официально подтвердило российское Минобороны. Там заявили, что «противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении».

Политика,Армия,Валерий Герасимов,Александр Лапин,Рамзан Кадыров,Минобороны России,Генштаб,
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