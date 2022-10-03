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30 минут назад

России не удалось войти в новый состав руководства Международного союза электросвязи

ТАССиещё 1

Россия не была переизбрана в понедельник в руководящие органы Международного союза электросвязи (МСЭ) на 21-й полномочной конференции союза, которая проходит в румынской столице. Процесс голосования и объявления его результатов транслировался онлайн на платформе конференции.

России не удалось войти в новый состав Международного союза электросвязи
Фото: риа новостириа новости

РФ не удалось набрать нужного количества голосов, чтобы войти в новый состав Совета МСЭ, а российскому представителю Николаю Варламову - чтобы быть переизбранным в Радиорегламентарный комитет (РРК).

От региона, в который входит РФ (Восточная Европа и Северная Азия), в Совет МСЭ вошли Азербайджан, Болгария, Польша, Румыния и Чехия, а в РРК - представители Азербайджана и Казахстана.

Ранее делегаты конференции избрали генеральным секретарем МСЭ Дорин Богдан-Мартин (США), а заместителем генерального секретаря - Томаса Ламанаускаса (Литва). Руководителями бюро трех секторов МСЭ стали Марио Маневич (Уругвай), Сейдзо Оноэ (Япония) и Космас Завазава (Зимбабве). Таким образом, процесс выборов нового руководства на полномочной конференции МСЭ завершен.

Полномочная конференция МСЭ - высший руководящий орган союза - проходит в Бухаресте в период с 26 сентября по 14 октября. Для участия в ней в румынскую столицу съехались более 2 тыс. делегатов из 193 стран. Участники конференции определяют общую политику союза, принимают четырехгодичные стратегические и финансовые планы, а также избирают высшее руководство организации.

Россия является членом - основателем МСЭ, делегацию РФ на конференции возглавляет заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.

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