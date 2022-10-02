Названо условие получения гражданства РФ в новых регионах

Лица, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, приобретают российское гражданство при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству со ссылкой на поступившие в палату конституционные законопроекты о вхождении новых субъектов в состав РФ.

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"Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что законопроект уже внесен в Госдуму.

Ранее в воскресенье Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. В первой статье договоров говорится, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области считаются принятыми в Российскую Федерацию с даты подписания договоров, то есть с 30 сентября текущего года. В девятой статье прописано, что каждый из этих договоров "временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации".