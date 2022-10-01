В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
30 минут назад

Песков объяснил перенос осеннего призыва на 1 ноября

Илья Родин

Решение о переносе старта призыва с 1 октября на 1 ноября было принято в связи «с перегрузкой военкоматов», уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военкоматы перегружены в связи с мобилизацией», - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что решение о переносе начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября даст возможность развести потоки военнослужащих, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, и срочников.

Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Напомним, что вчера, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 120 тыс. граждан. Сроки начала призыва передвинуты на начало ноября.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители