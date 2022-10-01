Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва

Решение о переносе старта призыва с 1 октября на 1 ноября было принято в связи «с перегрузкой военкоматов», уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Военкоматы перегружены в связи с мобилизацией», - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что решение о переносе начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября даст возможность развести потоки военнослужащих, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, и срочников.