Путин поздравил Си Цзиньпина с днем образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Политик заявил, что между Москвой и Пекином налажено успешное сотрудничество, а сами страны «объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка».

«Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай сотрудничают на самых различных направлениях», — подчеркнул Путин.