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1 час назад

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем образования КНР

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем образования КНР
Фото: 

Политик заявил, что между Москвой и Пекином налажено успешное сотрудничество, а сами страны «объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка».

«Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай сотрудничают на самых различных направлениях», — подчеркнул Путин.

День образования КНР — главный государственный праздник Китая, отмечается каждый год 1 октября. Образование республики провозгласили в 1949 году. Празднования начинаются на площади Тяньаньмэнь после того, как там торжественно поднимают флаг страны.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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