«Стремятся "замести под ковер"»: посольство РФ о реакции США на диверсии на «Северных потоках»

«Обратили внимание на противоречивые высказывания помощника президента США по нацбезопасности Дж. Салливана по ситуации с диверсиями на международных газовых магистралях "Северного потока". С одной стороны чиновник подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался "спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа". Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак», - сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.