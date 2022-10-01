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1 час назад

Российская разведка оценила крепость психики Запада

Lenta.ru

Запад находится уже на грани потери рассудка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин». Кадры беседы разместил в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Российская разведка оценила крепость психики Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так называемый наш "политический оппонент" действует хаотично, импульсивно, уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей», — предупредил он. Глава спецслужбы добавил, что важно оставаться готовыми к этим действиям.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на «Северных потоках». Он уточнил, что на данный момент Россия не имеет данных о причастности западных спецслужб к диверсии и призвал скоординировать усилия, чтобы разоблачить заказчиков взрывов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад разрушил государства, которые не были согласны сдать свой суверенитет в его пользу. По его словам, Западу «критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США». Также он обвинил страны Запада в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть, и это «подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России».

Политика,Павел Зарубин,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,Совет безопасности РФ,
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