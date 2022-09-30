РФ наложила вето на резолюцию ООН о реакции на референдумы

Москва наложила вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

Фото: Gettyimages.ru © Michael M. Santiago Gettyimages.ru © Michael M. Santiago

Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция была подготовлена США и Албанией.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.