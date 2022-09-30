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10 минут назад

Россия наложила вето на резолюцию ООН о непризнании итогов референдумов

RT на русском

Москва наложила вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

РФ наложила вето на резолюцию ООН о реакции на референдумы
Фото: Gettyimages.ru © Michael M. SantiagoGettyimages.ru © Michael M. Santiago

Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция была подготовлена США и Албанией.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.

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