РФ наложила вето на резолюцию ООН о реакции на референдумы

Москва наложила вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.
Об этом сообщает РИА Новости.
Резолюция была подготовлена США и Албанией.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.