Сегодня в Кремле состоялось подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, проголосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. Плебисциты на всех территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях. В частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.