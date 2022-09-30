В Думе оценили вероятность ускоренного вступления Украины в НАТО

«Чудеса бывают, конечно, но в принципе мне не представляется, что страны НАТО готовы сломать собственную систему нормативных документов, которые долго складывались, шлифовались и согласовывались. Мое экспертное мнение состоит в том, что без нарушений существующих внутринатовских документов осуществить эту процедуру невозможно», — приводятся в материале слова Новикова.