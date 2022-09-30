В Думе оценили вероятность ускоренного вступления Украины в НАТО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Он уверен, что в ближайшее время ожидать этого не стоит.
«Чудеса бывают, конечно, но в принципе мне не представляется, что страны НАТО готовы сломать собственную систему нормативных документов, которые долго складывались, шлифовались и согласовывались. Мое экспертное мнение состоит в том, что без нарушений существующих внутринатовских документов осуществить эту процедуру невозможно», — приводятся в материале слова Новикова.
Он уверен, что команда президента Украины Владимира Зеленского просто «искала подходящий ответ» на принятие в состав РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим, данный шаг следует воспринимать «как политический шаг», а не юридическое событие, которое «может повлечь за собой заявленные последствия», считает Новиков.