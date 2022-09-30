Медведев: возрождается великая Россия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что с подписанием документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России возрождается великая страна.

В пятницу Медведев опубликовал в Telegram-канале фотографию рукопожатия президента РФ Владимира Путина, руководителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого. Снимок сделан в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца после церемонии подписания документов о вхождении в состав РФ четырех новых территорий. Медведев присутствовал на этой церемонии.