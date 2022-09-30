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1 час назад

Медведев считает, что с вхождением в состав четырех регионов возрождается великая Россия

ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что с подписанием документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России возрождается великая страна.

Медведев: возрождается великая Россия
Фото:  риа новости риа новости

В пятницу Медведев опубликовал в Telegram-канале фотографию рукопожатия президента РФ Владимира Путина, руководителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого. Снимок сделан в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца после церемонии подписания документов о вхождении в состав РФ четырех новых территорий. Медведев присутствовал на этой церемонии.

"Правда торжествует! Великая Россия возрождается!" - такой подписью заместитель председателя Совбеза сопроводил фотографию.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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