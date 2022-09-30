Путин высказался о третьем поле

Россия не хочет потерять нравственные нормы, чтобы вместо мамы и папы был родитель №1, №2, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет ТАСС.
В ходе своего обращения Путин отметил, что Запад отрицает нравственные нормы, религию, семью.
«Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был родитель №1, №2, №3? Разве мы хотим, чтобы детям вдалбилвали, что кроме мужчин и женщин есть еще какие-то гендеры? Разве такого будущего мы хотим для своих детей?» - сказал президент.
Путин подчеркнул, что для России это неприемлемо, у нашей страны другие ценности.
Напомним, церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствовали сенаторы и депутаты, а также главы входящих в состав РФ регионов.