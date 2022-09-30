Путин высказался о третьем поле

«Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был родитель №1, №2, №3? Разве мы хотим, чтобы детям вдалбилвали, что кроме мужчин и женщин есть еще какие-то гендеры? Разве такого будущего мы хотим для своих детей?» - сказал президент.