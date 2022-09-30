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31 минуту назад

Кадырова растрогала речь Путина

Алиса Селезнёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров с трудом справился с эмоциями во время выступления президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны новых территорий. Соответствующее видео опубликовало издание Ura.ru.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце проходит церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на этих территориях состоялись референдумы, и большинство жителей высказалось за присоединение к России. Церемония началась с речи Путина.

На кадрах, размещенных изданием, видно, что Рамзан Кадыров сидит, запрокинув голову и пытаясь справиться с собой.

Это произошло во время слов главы государства о том, что жители Донбасса пронесли любовь к России через годы и поколения, и «это чувство никто не сможет уничтожить».

Ранее Рамзан Кадыров, говоря о предстоящей в Кремле церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий, отметил, что «для нас — это хороший день».

«Мы победим!» - заверил глава Чечни.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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