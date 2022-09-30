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36 минут назад

Путин припомнил США применение ядерного оружия

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин напомнил, что США единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие в ходе вооруженного конфликта. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которое транслирует РИА Новости.

Путин припомнил США применение ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие. Кстати говоря, сами создали прецедент», — заявил президент.

Глава государства также заявил, что США до сих пор «фактически оккупируют» Германию, Японию и Южную Корею. Он отметил, что Вашингтон «цинично» называет их «равноправными союзниками», тем временем устанавливая за лидерами стран слежку.

Напомним, что 30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября во всех упомянутых регионах прошли референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за присоединение.

Политика,Владимир Путин,
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