Путин припомнил США применение ядерного оружия

Президент России Владимир Путин напомнил, что США единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие в ходе вооруженного конфликта. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которое транслирует РИА Новости.

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«США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие. Кстати говоря, сами создали прецедент», — заявил президент.

Глава государства также заявил, что США до сих пор «фактически оккупируют» Германию, Японию и Южную Корею. Он отметил, что Вашингтон «цинично» называет их «равноправными союзниками», тем временем устанавливая за лидерами стран слежку.