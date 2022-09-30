Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия защитит себя и свои ценности от Запада. Прямую трансляцию с церемонии по итогам референдумов провело РИА Новости.
Днем 30 сентября стартовала церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на этих территориях прошли референдумы. Церемония началась с речи Путина.
Путин подчеркнул, что после распада СССР Россия устояла, возродилась окрепла и заняла достойное место в мире, но Запад все это время искал новый шанс ударить по ней, ослабить и развалить.
«Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать и по сути грабить мир», - сказал президент.
Также Путин заявил, что США хотят от всех стран «сдачи суверенитета» в пользу американцев.
По его мнению, прямые угрозы для «коллективного Запада» - российские мысль и философия («поэтому и покушаются на наших философов»).
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. <…> Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим наши ценности и нашу Родину», - подчеркнул Путин.