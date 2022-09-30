Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам

«Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать и по сути грабить мир», - сказал президент.