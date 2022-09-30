Путин назвал причину многовековой русофобии

Одним из факторов русофобии, которая наблюдается несколько веков подряд, является тот факт, что Россия не дала себя «обобрать» в период колонизации. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.