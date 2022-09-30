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47 минут назад

Путин назвал причину многовековой русофобии

Лера Букина

Одним из факторов русофобии, которая наблюдается несколько веков подряд, является тот факт, что Россия не дала себя «обобрать» в период колонизации. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

Путин назвал причину многовековой русофобии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание на то, что страна заставила Европу равноправно торговать.

Напомним, что церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Европа используют русофобскую риторику для достижения собственных внутриполитических целей.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что беспрецедентное ущемление прав русских людей наблюдается повсюду.

Политика,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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