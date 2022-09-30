Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия

Президент России Владимир Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны новых территорий, трансляцию с которой ведет РИА Новости.
Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. Сегодня в Кремле проходит церемония подписания договоров о вхождении этих регионов в состав России.
Выступая на церемонии, президент России Владимир Путин напомнил о том, что жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения, и «это чувство никто не сможет уничтожить».
«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда!» - подчеркнул глава государства.
Он также обратился к властям Украины, призвав их прекратить обстрелы.
«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», - заявил Владимир Путин.
Украина вела военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости, с апреля 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждался, однако переговоры не дали результатов. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. А с 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.