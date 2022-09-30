Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия

Президент России Владимир Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны новых территорий, трансляцию с которой ведет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. Сегодня в Кремле проходит церемония подписания договоров о вхождении этих регионов в состав России.

Выступая на церемонии, президент России Владимир Путин напомнил о том, что жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения, и «это чувство никто не сможет уничтожить».

«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда!» - подчеркнул глава государства.

Он также обратился к властям Украины, призвав их прекратить обстрелы.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», - заявил Владимир Путин.

Украина вела военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости, с апреля 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждался, однако переговоры не дали результатов. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. А с 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.