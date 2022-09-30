Посол РФ: въезд россиянам в Финляндию закрыли только по туристическим визам

Въезд для россиян в Финляндию в настоящий момент закрыт лишь по туристическим визам, однако по остальным видам виз пересечь границу с РФ возможно, рассказал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«С сегодняшнего дня [30 сентября] финны запрещают въезд россиянам в туристических целях. Другие поездки по-прежнему разрешаются...» — объяснил он.
По словам российского посла, под другими поездками подразумевается посещение родственников, визит по работе, отправка на учебу или прохождение лечения.
Ранее стало известно, что финские пограничники в случае нарушений правил въезда могут аннулировать визы, ранее выданные Финляндией.
Также представитель пограничной охраны Финляндии Миру Алопаеус объявил, что с полуночи пятницы, 30 сентября, въезд российским туристам в Финляндию запрещается по решению правительства. Граница для граждан России закрыта.