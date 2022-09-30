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1 час назад

Песков заявил, что ДНР и ЛНР включат в состав России в границах 2014 года

Газета.Ru

Территории Донецкой и Луганской народных республик будут включены в состав России в границах 2014 года, в которых страна ранее признала независимость этих государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

ДНР и ЛНР включат в состав России в границах 2014 года
Фото: риа новостириа новости

«Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

При этом на вопрос о том, что делать с территорией ДНР, где РФ не удалось установить контроль, Песков ответил что «ее предстоит освободить».

Также Песков пообещал узнать касательно территорий и будущего Херсонской и Запорожской областей в пятницу, 30 сентября.

27 сентября в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях окончился пятый день голосования по вопросу вхождения в состав России. Данные референдумы признаны состоявшимися.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон фактически является стороной конфликта на Украине.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,
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