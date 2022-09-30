ДНР и ЛНР включат в состав России в границах 2014 года

Территории Донецкой и Луганской народных республик будут включены в состав России в границах 2014 года, в которых страна ранее признала независимость этих государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

При этом на вопрос о том, что делать с территорией ДНР, где РФ не удалось установить контроль, Песков ответил что «ее предстоит освободить».

Также Песков пообещал узнать касательно территорий и будущего Херсонской и Запорожской областей в пятницу, 30 сентября.

27 сентября в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях окончился пятый день голосования по вопросу вхождения в состав России. Данные референдумы признаны состоявшимися.