Песков пригрозил Украине в случае ударов по новым территориям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что удары Украины по новым территориям будут восприняты российской стороной как акт агрессии, передает РБК.

Ранее представитель Кремля анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Так, она состоятся в пятницу, 30 сентября, в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 23 сентября начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходило до 27 сентября включительно.