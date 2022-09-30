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25 минут назад

Песков пригрозил Украине в случае ударов по новым территориям

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что удары Украины по новым территориям будут восприняты российской стороной как акт агрессии, передает РБК.

«Ничем иным это не будет», - подчеркнул Песков в ходе брифинга.

Ранее представитель Кремля анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Так, она состоятся в пятницу, 30 сентября, в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

Кремль заявил о распространении договора о Союзном государстве на ДНР и ЛНР

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 23 сентября начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходило до 27 сентября включительно.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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