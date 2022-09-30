Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская

Запорожская области станут суверенной территорией Российской Федерации.

Он отметил, что на эти регионы, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будет распространяться действие договора о Союзном государстве.

При этом Песков не уточнил, в каких границах в состав РФ вошли Херсон и Запорожье. Он указал, что об этом станет известно позднее.