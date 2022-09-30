Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская
Запорожская области станут суверенной территорией Российской Федерации.
Он отметил, что на эти регионы, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, будет распространяться действие договора о Союзном государстве.
При этом Песков не уточнил, в каких границах в состав РФ вошли Херсон и Запорожье. Он указал, что об этом станет известно позднее.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошло голосование по вопросу вхождения в состав России. Референдумы признаны состоявшимися. По их итогам вхождение в состав РФ в ДНР поддержали 99,23% человек, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий намечена на 30 сентября.