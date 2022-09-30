Песков назвал ЧП на "Северных потоках" актом государственного терроризма

ЧП на "Северных потоках" - беспрецедентный акт государственного терроризма, он не может обойтись без серьезного международного расследования, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. Потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков оставил без ответа вопрос, готова ли РФ кого-то ознакомить с данными, указывающими на западный след в ЧП на "Северных потоках", о которых говорил глава СВР Сергей Нарышкин.
"Я пока не могу ответить на этот вопрос", - сказал он.