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47 минут назад

Песков назвал ЧП на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма

ТАСС

ЧП на "Северных потоках" - беспрецедентный акт государственного терроризма, он не может обойтись без серьезного международного расследования, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал ЧП на "Северных потоках" актом государственного терроризма
Фото: риа новостириа новости

"Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. Потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков оставил без ответа вопрос, готова ли РФ кого-то ознакомить с данными, указывающими на западный след в ЧП на "Северных потоках", о которых говорил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Я пока не могу ответить на этот вопрос", - сказал он.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,СВР России,
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