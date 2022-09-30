Нарышкин обвинил Запад во взрывах на «Северных потоках»

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что в распоряжении России есть материалы, подтверждающие причастность Запада к взрывам на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.
ЧП на газопроводах Нарышкин назвал международным терактом. Он заявил, что на Западе делают все, что скрыть его организаторов и исполнителей.
На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день (по данным Svenska Dagbladet, утечек было четыре). В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.
В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.
Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.