Нарышкин обвинил Запад во взрывах на «Северных потоках»

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ЧП на газопроводах Нарышкин назвал международным терактом. Он заявил, что на Западе делают все, что скрыть его организаторов и исполнителей.

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день (по данным Svenska Dagbladet, утечек было четыре). В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.