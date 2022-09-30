Патрушев прокомментировал причастность Запада к подрывам «Северных потоков»

«Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем», — сказал он, уточнив, что речь идет о подрывах трубопроводов. «Я сейчас не буду называть, но они этим занимались», — добавил секретарь Совбеза.