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45 минут назад

Лавров заявил об окончательной утрате ЕС автономии

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС окончательно потерял автономию и полностью зависит от США. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров заявил об окончательной утрате ЕС автономии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Лавров сделал на встрече глав органов безопасности и разведок СНГ.

Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

По его мнению, ЕС сталкивается с огромными убытками «от того, во что его втянули США».

«Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза», - сказал министр.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил о «вырождении» политиков в ЕС из-за зависимости блока от США.

По мнению Медведева, в Европе «не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер». Он отмечал, что итальянский премьер Марио Драги - это не Сильвио Берлускони, а канцлер Германии Олаф Шольц - не Ангела Меркель.

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