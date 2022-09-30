Лавров заявил об окончательной утрате ЕС автономии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС окончательно потерял автономию и полностью зависит от США. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Лавров сделал на встрече глав органов безопасности и разведок СНГ.
По его мнению, ЕС сталкивается с огромными убытками «от того, во что его втянули США».
«Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза», - сказал министр.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил о «вырождении» политиков в ЕС из-за зависимости блока от США.
По мнению Медведева, в Европе «не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер». Он отмечал, что итальянский премьер Марио Драги - это не Сильвио Берлускони, а канцлер Германии Олаф Шольц - не Ангела Меркель.