Лавров заявил об окончательной утрате ЕС автономии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС окончательно потерял автономию и полностью зависит от США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Лавров сделал на встрече глав органов безопасности и разведок СНГ.

По его мнению, ЕС сталкивается с огромными убытками «от того, во что его втянули США».

«Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза», - сказал министр.