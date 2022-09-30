Основными выгодополучателями от инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» являются США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Секретарь Совбеза напомнил о подобной ситуации с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в 1983 году, пишет RT.

Патрушев призвал предпринять скоординированные усилия «с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления».