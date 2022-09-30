«Административные функции не наделяют Генерального секретаря правом делать политические заявления от лица всей Организации — такое право принадлежит исключительно государствам-членам — и уж тем более он не уполномочен единолично толковать нормы Устава и документы Генеральной Ассамблеи , включая Декларацию 1970 г. о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН», — заявили в постпредстве РФ.

Таким образом Россия напомнила, что — «Генеральный секретарь последовательно прибегает к тому же избирательному подходу, что и страны коллективного Запада, фактически ставя себя с ними в один ряд».

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России. По результатам прошедших референдумов Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.