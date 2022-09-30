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51 минуту назад

Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании херсонской области независимой территорией. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей
Фото: ТАССТАСС

«Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе.

Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания.

27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.

Политика,Владимир Путин,ООН,
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