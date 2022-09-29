Россия в СПЧ ООН напомнила Западу о преступлениях колониализма

Совершенные в колониях преступления навсегда лишили страны Запада оснований выдвигать претензии на моральное превосходство или исключительность в международных отношениях. Об этом российская делегация заявила на проходящей в Женеве 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Текст ее выступления распространила в четверг пресс-служба постоянного представительства РФ при женевской штаб-квартире ООН.

"Преступления, совершенные в колониях, навсегда лишили Европу и США оснований выдвигать претензии на собственное моральное превосходство или "исключительность" в международных отношениях", - отметил в выступлении на сессии российский дипломат Станислав Ковпак. Он напомнил, что "одним из величайших преступлений колониализма стала трансатлантическая работорговля, заложившая основу расовой дискриминации, этнической и религиозной нетерпимости и ксенофобии, процветающих сегодня в странах ЕС и США". Произвольное установление границ метрополиями "заложило основы многочисленных конфликтов". До сегодняшнего дня государства Азии и Африки "тяжело переживают последствия колониализма". В России считают, что "пришло время поставить вопрос о восстановлении исторической справедливости и установлении ответственности за совершенные преступления".

Как подчеркнул российский дипломат, "современный неоколониализм коллективного Запада" является одной из главных причин углубления неравенства. Запад "навязывает другим свои модели социально-экономического развития и внешней политики, ставит развивающиеся государства в финансовую и технологическую зависимость, в том числе через дискриминацию и санкционное давление". Ковпак привлек внимание также к "правозащитному колониализму": западные страны стремятся всеми средствами сохранить свою "монополию" в области защиты прав человека. Им сложно смириться с тем фактом, что они больше не могут в одностороннем порядке устанавливать свои правила, в том числе на правочеловеческом треке, резюмировал представитель делегации РФ.