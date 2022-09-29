Консульский отдел России в Черногории приостановил работу

Консульский отдел посольства России в Черногории сообщил о приостановке работы в связи с враждебными действиями черногорских властей.

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Об этом говорится в сообщении посольства.

В сообщении говорится, что работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределённый срок.

Россиянам рекомендовали по вопросам консульского обслуживания обращаться в российские посольства в соседних государствах.

Ранее МИД Черногории сообщил о высылке шести сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».