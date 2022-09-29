Черногория вышлет шесть российских дипломатов

Подгорица вышлет шестерых российских дипломатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Черногории.
Шесть российских дипломатов, аккредитованных в стране, провозглашены персонами нон-грата, говорится в сообщении ведомства.
В МИД уточнили, что эта мера якобы обусловлена действиями, которые противоречат Венской конвенции.
Черногорское Агентство национальной безопасности ранее начало расследование в отношение двух граждан страны, а также 36 россиян, в том числе, шести российских дипломатов, сообщает RT.
Напомним, что штат российского посольства в балканской стране в 2022 году значительно сократился. Подгорица выслала четырех сотрудников дипмиссии в апреле, и еще одного - в августе.