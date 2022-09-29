В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Черногория вышлет шесть российских дипломатов

Илья Родин

Подгорица вышлет шестерых российских дипломатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Черногории.

Черногория вышлет шесть российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шесть российских дипломатов, аккредитованных в стране, провозглашены персонами нон-грата, говорится в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что эта мера якобы обусловлена действиями, которые противоречат Венской конвенции.

Черногорское Агентство национальной безопасности ранее начало расследование в отношение двух граждан страны, а также 36 россиян, в том числе, шести российских дипломатов, сообщает RT.

Напомним, что штат российского посольства в балканской стране в 2022 году значительно сократился. Подгорица выслала четырех сотрудников дипмиссии в апреле, и еще одного - в августе.

Политика,АНБ,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители