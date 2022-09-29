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29 минут назад

Глава Дагестана отругал чиновников фразой «вы что, дебилы, ***?»

Lenta.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов выругался матом в адрес местных чиновников за инцидент с автомобилем, ездившим по Дербенту с громкоговорителем, через который от всех мужчин города требовали явиться в военкомат для мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Глава Дагестана отругал чиновников фразой «вы что, дебилы, ***?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава региона с криками обратился к чиновникам во время заседания Совбеза Дагестана. Он показал с телефона распространившееся в интернете видео прямо во время заседания, а затем бросил смартфон на стол. Его возмутило, что из мегафона доносилась информация, которая не соответствует действительности.

«Вы что, дебилы, ***, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это ни что иное как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи уголовного кодекса», — выругался Меликов.

Меликов ранее извинился перед жителями Дербента за требования явиться в военкоматы с помощью громкоговорителей. Кроме того, он поблагодарил тех, кто снял соответствующее видео, а также назвал странным решение, принятое в Дербенте.

Спецмашину, экипаж которой по громкоговорителю требует от мужчин явиться в военкомат с документами, заметили в Дербенте 29 сентября. «Уважаемые граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат», — доносится из громкоговорителей.

Политика,Сергей Меликов,
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