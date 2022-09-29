Посольство Италии призвало соотечественников покинуть Россию

Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на его сайте.
"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну", - говорится в тексте.
Ранее своим гражданам подумать над возможностью срочно покинуть территорию РФ и воздержаться от поездок в страну рекомендовали Болгария и Польша, а также посольство США в Москве.