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42 минуты назад

Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию

ТАСС

Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на его сайте.

Посольство Италии призвало соотечественников покинуть Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну", - говорится в тексте.

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Ранее своим гражданам подумать над возможностью срочно покинуть территорию РФ и воздержаться от поездок в страну рекомендовали Болгария и Польша, а также посольство США в Москве.

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