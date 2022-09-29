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37 минут назад

Захарова: вывод из строя «Северных потоков» позволит США нарастить поставки газа в ЕС

Елена Прошина

Вывод из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгоден США, поскольку позволит Вашингтону нарастить поставки своего сжижженого газа в страны Евросоюза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на YouTube-канале Министерства иностранных дел РФ.

Захарова объяснила, почему инцидент на «Северных потоках» выгоден США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Был абсолютный бенефициар этой ситуации — Вашингтон. Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в июле НАТО проводили учения глубоководного оборудования в зоне, где произошли утечки на «Северных потоках». В связи с этим она выразила надежду на объективность международного расследования по делу о диверсиях на газопроводах. При этом, по ее словам, страны НАТО не захотели устраивать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу, которое Россия запрашивала на 29 сентября.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совбез ООН,ЕС,
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