Захарова объяснила, почему инцидент на «Северных потоках» выгоден США

Вывод из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгоден США , поскольку позволит Вашингтону нарастить поставки своего сжижженого газа в страны Евросоюза . Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова . Трансляция велась на YouTube-канале Министерства иностранных дел РФ.

«Был абсолютный бенефициар этой ситуации — Вашингтон. Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в июле НАТО проводили учения глубоководного оборудования в зоне, где произошли утечки на «Северных потоках». В связи с этим она выразила надежду на объективность международного расследования по делу о диверсиях на газопроводах. При этом, по ее словам, страны НАТО не захотели устраивать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу, которое Россия запрашивала на 29 сентября.