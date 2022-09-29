Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата

Верховный суд России в четверг отказался вернуть Валерию Рашкину статус депутата Госдумы . Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее Рашкин обращался в Конституционный суд РФ с просьбой признать незаконной норму, которая позволила лишить его статуса депутата. Однако КС РФ отказался принимать жалобу.

25 мая Госдума прекратила полномочия депутата КПРФ Валерия Рашкина после того, как Саратовский областной суд оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте с участием депутата. Таким образом, приговор в отношении Рашкина вступил в законную силу. Ранее Калининский районный суд приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно. 22 июня ЦИК РФ передал думский мандат Рашкина члену совета "Левого фронта" Анастасии Удальцовой.