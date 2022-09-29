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22 минуты назад

Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата

ТАСС

Верховный суд России в четверг отказался вернуть Валерию Рашкину статус депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Верховный суд отказался вернуть Рашкину статус депутата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судом отклонена жалоба Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы", - сказала собеседница агентства.

Ранее Рашкин обращался в Конституционный суд РФ с просьбой признать незаконной норму, которая позволила лишить его статуса депутата. Однако КС РФ отказался принимать жалобу.

25 мая Госдума прекратила полномочия депутата КПРФ Валерия Рашкина после того, как Саратовский областной суд оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте с участием депутата. Таким образом, приговор в отношении Рашкина вступил в законную силу. Ранее Калининский районный суд приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно. 22 июня ЦИК РФ передал думский мандат Рашкина члену совета "Левого фронта" Анастасии Удальцовой.

Политика,Валерий Рашкин,ЦИК России,Конституционный суд,Верховный суд,КПРФ,Госдума,
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